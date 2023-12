Uccisero il collega, condannati a dieci anni

I giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza per i due fratelli indiani che causarono la morte del loro connazionale Ranjeet Bains: 10 anni di condanna con rito abbreviato per omicidio preterintenzionale, decisi in marzo dal gup Dario De Luca, per avere pestato, con conseguenze che si rivelarono fatali, il 38enne padre di due bambini e operaio residente a Motteggiana (Mn), che fu aggredito il 7 febbraio 2022 nell’azienda metalmeccanica ‘Quattro B’ a Codisotto di Luzzara.

Sulla qualificazione del reato la lettura degli inquirenti è divergente: il sostituto procuratore generale di Bologna Massimiliano Rossi ieri ha chiesto di inquadrare la vicenda come omicidio volontario, esprimendo una posizione critica verso la formulazione della Procura reggiana. Secondo la ricostruzione iniziale del pubblico ministero Giacomo Forte, i fratelli Charanjit Singh e Paramjit Singh, ora agli arresti domiciliari a Latina, nella sede della ditta presero a calci e pugni il 38enne, per poi colpirlo almeno tre volte con un badile in testa, al collo e alla schiena, e pure con altri oggetti metallici. Si ipotizzò che i due avrebbero voluto indurre Bains ad abbandonare quel posto di lavoro, che occupava da più di dieci anni, a favore di un loro parente. In primo grado era caduta l’aggravante dei futili motivi, che la Procura aveva contestato per la sproporzione della condotta violenta, ma senza riuscire a individuarli con certezza.

Per il resto il giudice De Luca aveva accolto la richiesta di condanna a 10 anni avanzata dal pm Forte. I legali dei familiari della vittima, costituiti parte civile, avevano dissentito dalla Procura, ritenendo "troppo morbida" la qualificazione in omicidio preterintenzionale.

Gli avvocati difensori - Angelo Russo e Annalisa Guano per Paramjit, Giuseppe Migale Ranieri per Charanjit - hanno poi impugnato il verdetto. Al centro dei ricorsi non vi era la responsabilità dei fatti, che fu ammessa dagli imputati, ma la quantificazione della pena, che hanno chiesto in misura vicina al minimo.

I legali hanno poi sostenuto che quando i due indiani interruppero l’aggressione, l’uomo era ancora vivo; che non fuggirono e che confermarono da subito gli addebiti.

E hanno messo in dubbio l’uso della pala, sostenendo che emerse dalla vittima ma non fu confermata dai testimoni oculari, che parlarono di pugni.

Secondo la Procura generale, invece, la modalità di utilizzo del badile era compatibile con il proposito di provocare la morte.

La Corte d’Assise d’Appello ieri ha rigettato il ricorso delle difese e ha respinto la richiesta di riqualificazione del reato da parte della Procura generale, confermando la decisione del gup De Luca.

Le parti civili sono tutelate dagli avvocati Francesco Tazzari (madre, padre e fratello della vittima) e Mauro Intagliata (vedova e due figli): "Sono soddisfatto per la rilettura della Procura generale sul fatto contestato, che io sollecitai sia al pm reggiano sia al gup - dichiara Tazzari -. Rispettiamo la decisione della Corte che ha confermato e non ridotto la condanna".