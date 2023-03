Ucciso a badilate in azienda, 10 anni a due fratelli

di Alessandra Codeluppi "Un’accusa troppo morbida". Le parti civili, cioè i familiari della vittima, non concordano con l’imputazione formulata dalla Procura: a loro dire, l’omicidio di Codisotto fu volontario, e non preterintenzionale, come ritenuto dal pm Giacomo Forte. La loro richiesta di riqualificare nel reato più grave è stata bocciata dal gup Dario De Luca, che ieri ha emesso una condanna a dieci anni per omicidio preterintenzionale, tanto quanto chiesto dal pm Giacomo Forte. L’aggravante dei futili motivi, contestata dall’accusa, è caduta. Così ha deciso il giudice, in abbreviato, per i fratelli Charanjit Singh e Paramjit Singh, di 43 e 42 anni, i due indiani accusati per la morte del connazionale Ranjeet Bains, residente a Motteggiana (Mantova), che fu pestato il 7 febbraio 2022 nell’azienda metalmeccanica ‘Quattro B’ a Codisotto di Luzzara. La vittima ha lasciato la moglie e due figli minorenni. Gli imputati, residenti a Suzzara (sempre nel mantovano), sono agli arresti domiciliari a Latina. Secondo l’accusa, nella sede della ditta presero a calci e pugni il 38enne Bains, per poi colpire almeno tre volte con un badile in testa, al collo e alla schiena, e pure con altri oggetti metallici. Emerse l’ipotesi che i due indiani avrebbero voluto indurre...