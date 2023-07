Ucciso a La Spezia per 50 euro Regolamenti di conti per droga La vittima abitava a Reggio

Ucciso per 50 euro. È morto accoltellato il 44enne tunisino Mohamed Ali Saidi, residente a Reggio, ma domiciliato a La Spezia. E proprio nella città ligure nella notte di ieri, intorno alle 2,30, nel quartiere Umbertino – fra viale Amendola e via Corridoni nei pressi del liceo scientifico ’Pacinotti’ – è stato colpito da un fendente mirato: al cuore, trafitto da una lama appuntita.

Un omicidio che ricorda molto quello di un altro tunisino, Mohamed Thabet Alì, il 18enne ucciso in stazione a Reggio due mesi fa (e proprio sabato scorso, il killer Hadi Mohsen Trabelsi, dopo una latitanza di oltre sessanta giorni, è stato catturato dai carabinieri). Anche in questo caso infatti sullo sfondo del delitto parrebbe esserci la droga. Un regolamento di conti a fronte di un mancato pagamento, dalla posta in gioco a misura di disperati: 50 euro.

La vittima, con regolare permesso di soggiorno, era già noto alle forze dell’ordine. Così come il presunto omicida già arrestato dai carabinieri spezzini dopo una manciata di ore, incastrato dall’analisi incrociata di testimonianze e riprese delle telecamere spia. L’indiziato è un giovane di 24 anni di origini dominicane: Carlo Alberto Rosà Nunez. Anche lui una vecchia conoscenza dei segugi che battono le vie dello spaccio. Era disoccupato dall’inizio dell’anno, prima aveva lavorato come resinatore in un cantiere navale in provincia di Massa. Sua fonte di reddito era diventata la cocaina. Lo dimostra le "neve" trovata dai carabinieri nell’abitazione di via Napoli condivisa con alcuni parenti: 17 dosi pronte per la vendita, la presunta arma del delitto (un coltello con una lama lunga 7 centimetri) e i vestiti che indossava al momento dell’omicidio come si vede anche dalle telecamere.