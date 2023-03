Ucciso con il cranio fracassato L’ex compagna dell’imputato cambia il racconto di quei giorni

di Alessandra Codeluppi Ha fatto in tempo a scandire: "Non sono responsabile dell’omicidio". Poi, poco dopo, l’esame dell’imputato è stato rinviato: c’erano difficoltà linguistiche e la mattinata era stata già molto impegnativa, a partire dalla testimonianza resa dalla sua compagna. La donna ha smentito le dichiarazioni da lei stessa rese in passato ai carabinieri ed è stata incalzata più e più volte dal pm Valentina Salvi e dalla presidente della Corte d’Assise Cristina Beretti. L’imputato è il 35enne Milan Racz, slovacco accusato di avere ucciso il 51enne Aniello Iazzetta, originario di Afragola (Napoli). L’uomo fu trovato disteso sul letto della sua casa di via Stalingrado il 16 giugno 2021 - dove abitava anche Racz - ma la sua morte, secondo le indagini, risaliva a quattro giorni prima: aveva il cranio spaccato in due. Il movente non è ancora chiaro, anche se è emersa la gelosia per una donna, pur non condiviso dai parenti della vittima, costituiti parte civile tramite l’avvocato Andrea Davoli. Dapprima la compagna di Racz racconta: "Milan mi riferì che una notte si era svegliato perché aveva sentito rumori provenire dall’ingresso e aveva visto una persona uscire dall’appartamento". Al 12 giugno la teste fa risalire una discussione con...