Ucciso da un bus in retromarcia, domani l’addio al commercialista di Castellarano Gabriele Camellini

Domani l’ultimo saluto a Gabriele Camellini, il 58enne commercialista di Castellarano morto tragicamente una settimana fa davanti alla stazione di Formigine, investito da un bus in retromarcia. I funerali si terranno domani alle 15,30 nel duomo di San Giorgio a Sassuolo, poi il feretro proseguira in forma privata per l’ara crematoria di Modena. Oggi sarà aperta la camera ardente all’ospedale di Sassuolo dalle 11 alle 21 (domani dalle 7 fino alla partenza per le esequie), mentre alle 18 sarà recitato il rosario sempre all’obitorio.

Gabriele (foto) lascia i genitori Giuliana e Mauro, coi quali viveva a Ca’ de Fii di Castellarano, le sorelle Nicoletta e Monica, il cognato Josuah e lo zio Tiziano Gozzi.