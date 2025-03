Ucciso da un improvviso malore a 48 anni

E’ deceduto improvvisamente per malore il 48enne Paolo Benassi (Paul) residente a Cinquecerri di Ligonchio. Lascia il padre Erio, lo zio Dino, la cognata Laura, i nipoti Elena e Simone. Paolo Benassi lavorava all’Azienda Agricola Alberti Tamara (produzione uova) con sede a Giarola, dove Benassi si era trasferito per essere vicino al lavoro.

Venerdì pomeriggio verso le 14, mentre era già pronto un carico di uova da portare a Livorno, la titolare dell’azienda non vedendolo arrivare, ha provato a chiamarlo al cellulare e non ricevendo alcuna risposta, preoccupata, si è recata presso l’abitazione dell’operaio restando scioccata: Paolo Benassi era disteso a terra e non dava alcun segno di vita. Allertato immediatamente il 118, sono giunti sul posto i sanitari della Croce Verde Alto Appennino di Busana, l’automedica di Castelnovo Monti e i carabinieri di Collagna. Per il 48enne Benassi non c’era più nulla da fare. Paul suonava la chitarra con gli amici al bar ed era un grande fan di Vasco Rossi.

I funerali avranno luogo lunedì mattina partendo alle ore 9.15 dalle camere ardenti dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, per giungere direttamente al cimitero di Caprile, ove alle ore 10 sarà impartita la benedizione; quindi il feretro proseguirà per la cremazione. Non fiori ma offerte alla Croce Verde Alto Appennino di Busana. Anticipati ringraziamenti della famiglia a quanti saranno presenti alla mesta cerimonia.

Settimo Baisi