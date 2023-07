Ucciso con la pistola per i debiti: Impellizzeri era coinvolto in ambienti criminali

Reggio Emilia, 14 luglio 2023 – Non ci sarebbe la mafia, dietro la scomparsa del trapanese Gaetano Impellizzeri: infatti è la Procura ordinaria che indaga sul caso e non la Dda. L’omicidio nasce però in un contesto di relazioni criminali in cui anche la vittima era inserita. Era in rapporti con altre persone di origine siciliana.

Il luogo del ritrovamento del cadavere, nel riquadro Gaetano Impellizzeri

Forse tra loro i tre individui iscritti sul registro degli indagati (non reggiani), accusati a vario titolo di omicidio, occultamento di cadavere, detenzione di arma clandestina e di aver commesso il reato al fine di occultarne un altro. Il movente ipotizzato è quello dei debiti.

È da un’indagine del 2022 – come indica il numero di registro del fascicolo – che si arriva sul retro del casolare di strada Casanova 14 a Castelnovo Sotto dove martedì mattina i carabinieri del Nucleo investigativo hanno scavato per ritrovare a colpo sicuro il cadavere che si ritiene di essere dell’agente di commercio 47enne scomparso nel 2014.

La prova regina per l’identificazione sarà il test del Dna, dato che del corpo è rimasto quasi solo lo scheletro, ma gli inquirenti coordinati da pm Giacomo Forte hanno pochi dubbi. La sicurezza con cui è stata individuata la tomba indica la presenza di un collaborante che ha indicato dove cercare.

Nel 2014, quando Gaetano smise di dare notizie di sé ai familiari, la Procura di Palermo aprì un fascicolo di scomparsa senza previsione di reato. Lo scorso anno un’altra indagine penale ha schiuso nuovi scenari.

L’avvocato Giuseppe Accardo, legale della famiglia Impellizzeri, spiega "noi per ora abbiamo una visione parziale della vicenda. Senza l’identificazione non ci sono nemmeno parenti della persona offesa. Le figlie Alessia ed Eleonora Chiara si sono messe a disposizione degli inquirenti, e ci immaginiamo che saremo contattati una volta che l’identificazione biologica sia disponibile per la comparazione del Dna. Non nomineremo un perito di parte per l’autopsia (che si svolgerà domani, ndr ) se non qualora ci fossero risultanze particolari o dubbiose".

Separato, due figlie (che oggi hanno 30 e 33 anni) e una nuova compagna, Impellizzeri era nato ad Alcamo, nel trapanese, e per 18 anni aveva girato la zona come il rappresentante di elettrodomestici. Nel 2005 aveva deciso di tentare un’avventura imprenditoriale in proprio e si era messo a fare il grossista. Purtroppo, come raccontò anche l’anziana madre Eleonora Ammoscato alla trasmissione ’Chi l’ha visto?’ , non aveva il polso per trattare con fornitori e clienti: si fidava di tutti, dando merce senza pretendere garanzie. L’attività fallì poco dopo.

“Si era trovato in brutte acque, senza un soldo, ed era venuto a vivere qui a casa mia – spiegava ancora la madre –. Ero orgogliosa perché pur essendo così in crisi non prendeva una brutta strada".

Nel 2011 venne riabilitato come agente di commercio, e iniziò a operare nel settore della compra-vendita auto. Collaborava con un rappresentante di un noto autosalone lombardo, e veniva spesso in Nord Italia per lavoro. Frequenti anche i viaggi in Spagna. Gli affari all’apparenza andavano bene, tanto che aveva deciso di aprire un autosalone a Isola delle Femmine, dove era andato a vivere in un appartamento con la nuova compagna.

Gli inquirenti ipotizzarono che Gaetano quel 10 febbraio 2014 dovesse incontrarsi con qualcuno che doveva affiancarlo nel nuovo business: forse potenziali soci che potevano fornirgli i capitali per l’avvio dell’attività. Alle 6,45 prese un volo dall’aeroporto di Trapani-Birgi per Orio al Serio.

Sceso a Bergamo, chiamò la ex moglie Caterina Chimenti e la compagna: era sereno. Una nuova telefonata a metà pomeriggio, poi più niente. Come inghiottito dal nulla. Impellizzeri nemmeno prese il volo di ritorno, il 12 febbraio.

Ed ora, quello scheletro che riemerge dal terreno accanto al rudere di una stalla. Chi sapeva ha parlato, forse per guadagnarsi un trattamento premiale, e ha detto con precisione dove scavare.