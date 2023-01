Ucciso in casa a 58 anni da un malore

Non si era presentato al lavoro da lunedì e in azienda si sono preoccupati. Così ieri pomeriggio è stato contattato un familiare per verificare la situazione. Quando in casa, in via Vettigano a Rio Saliceto, nessuno rispondeva dall’interno, sono stati chiamati i vigili del fuoco per aprire una porta. E all’interno dell’abitazione è stato trovato Rossano Bertacchi, 58 anni, ormai privo di vita, colpito da un malore improvviso, da almeno un paio di giorni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, con il personale dell’automedica che ha diagnosticato il decesso, avvenuto per "cause naturali". L’autorità sanitaria ha disposto un accertamento medico legale per confermare l’esatta natura del malore. Per accertamenti, ieri in via Vettigano, è intervenuta la polizia locale della Pianura Reggiana.