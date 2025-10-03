Ucciso a sprangate, Cristian Chesi finisce in carcere

Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 – È finito in carcere Cristian Chesi, il 49enne accusato dell’omicidio dell’artista spezzino Stefano Daveti, morto all’età di 63 anni, il 24 giugno 2024 dopo tre giorni di agonia per le gravissime lesioni riportate a seguito di un’aggressione a sprangate subita in casa propria a Morsiano di Villa Minozzo, al culmine di una lite per futili motivi.

Chesi era stato indagato in concorso con il padre Emore, 66 anni, per omicidio volontario aggravato per la minorata difesa di Daveti che si trovava in camera da letto. Per il figlio, è stato chiesto il rinvio a giudizio dunque ora è imputato per il delitto, mentre per il padre, resta indagato in un altro filone d’indagine parallelo e per lui proseguono gli accertamenti degli inquirenti.

I due, vicini di casa della vittima, erano stati sottoposti a differenti misure cautelari: al padre non è stata applicata alcuna misura detentiva, poiché il gip del tribunale di Reggio Emilia ha rigettato la richiesta della Procura di custodia cautelare in carcere, ritenendo insufficienti gli indizi a suo carico. Mentre il figlio, nel mese di gennaio scorso, era finito ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico in luogo della custodia in carcere richiesta dalla Procura diretta dal Procuratore di Reggio Emilia, Calogero Gaetano Paci.

Al riguardo, il sostituto procuratore Maria Rita Pantani, aveva impugnato davanti al Tribunale di Bologna – Sezione Impugnazioni Cautelari Penali – l’ordinanza adottata dal Tribunale di Reggio che rigettò la richiesta della Procura di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del 49enne. Il Tribunale Riesame del capoluogo felsineo, accolse l’appello e ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari.

L’ordinanza è ora divenuta esecutiva, dopo che ieri la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa affidata all’avvocato Domenico Noris Bucchi, rendendo quindi definitiva la misura cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Castelnovo Monti che hanno svolto le indagini, arrestando il 49enne e conducendolo in carcere.