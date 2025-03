Ucraini e liberi, la lotta di un popolo: "Parte della città, ma non italiani"

Nell’afa torrida di un’estate dei primi anni Duemila, arrivavano in piazza della Vittoria con valigie leggere e sguardi pesanti, ucraine in cerca di un futuro migliore. "Molte di noi lasciarono figli e mariti perché la situazione economico-sociale era difficile. In Italia cercavamo un lavoro per assicurare un domani più promettente ai nostri figli".

Antonina Bota, una delle fondatrici nel 2015 dell’associazione di volontari ucraini Avui con l’amica Kseniya Makar, ripercorre la storia della loro comunità, oggi composta da 4.855 connazionali a Reggio Emilia, 700 in più dall’inizio del conflitto del 2022.

Torna alla fine degli anni Novanta, quando iniziarono i primi flussi migratori dall’Ucraina. "Persino gli stipendi degli impiegati statali venivano pagati in alimenti (farina, burro, vodka), ma con redditi bassi nessuno poteva permetterseli", racconta. Si diffuse la voce che in Europa c’era lavoro. Nei momenti di crisi nascono business speculativi: ‘agenzie di viaggio’, in cambio di grosse somme di denaro, guidavano i migranti fino a Reggio. "Fornivano contatti di chi era arrivato sei mesi prima, parlava italiano e aveva conoscenze tra i reggiani. Avevano il compito di sistemarti". In città, però, c’era anche don Giuseppe Dozzetti, nella chiesa di San Pellegrino in via Tassoni: "La parrocchia creò il centro d’ascolto ‘La Sintonia’, dove una concittadina offriva aiuto. Il loro supporto fu fondamentale".

A Reggio il lavoro si trovava entro la prima settimana di permanenza. Bastava pagare: un mese di stipendio e qualcuno procurava un’occupazione. Badante, addetta alle pulizie, babysitter. Non importava se avessi studiato fisica o lettere, qui si ripartiva da zero. Antonina Bota, per esempio, non ha mai potuto convalidare la laurea in medicina e così si è riadattata, come badante. "Per me non è stato un problema, ma per altre sì. Tra il 2005 e il 2006 alcune seguirono corsi finanziati per diventare operatori socio-sanitari, pur essendo infermiere o dottoresse in Ucraina". Oggi la situazione è diversa, spiega Bota: "Chi ha terminato gli studi dopo il 1991, con pazienza, può far valere la laurea in Italia. Ma il percorso è lungo: servono soldi, documenti e, a volte, integrare qualche esame. Per questo non tutte lo fanno".

Nel 2014, per le elezioni presidenziali, gli ucraini organizzarono quattro pullman per Milano, dove oltre 200 connazionali si riunirono per votare. "In quel momento capimmo di volerci costituire associazione – dice Bota –. Così, nel marzo 2015, grazie al supporto di ‘Dar Voce’ (oggi Centro di Sostegno per il Volontariato, ndr), nacque Avui". L’associazione aiuta i connazionali in base alle necessità: "Offriamo ospitalità, sostegno economico, orientamento ai servizi e agli uffici per pratiche ordinarie e non. Assistiamo ai colloqui con i servizi sociali come traduttrici. Anni fa aiutammo gli uomini a compilare i documenti per la patente. In realtà, supportiamo anche altre comunità quando serve". Poi è arrivata la guerra. "E la vita è cambiata per tutti", dice Bota.

Le associazioni locali hanno unito le forze: "Nel 2022, con il Consolato, abbiamo avviato un progetto per raccogliere beni di prima necessità con altri gruppi. Quando i rifugiati sono arrivati, li abbiamo accolti nelle nostre case, come tanti italiani". Il rapporto con i reggiani si è consolidato: "Lavoriamo nelle loro case e accudiamo con amore i loro anziani".

Lo scambio culturale è sempre stato un ponte a doppio senso, arricchendo entrambe le comunità. "Sul piano economico, abbiamo ricevuto aiuti dai patronati; il centro Madreperla ha organizzato corsi di italiano e informatica. Sul piano sociale, le istituzioni sono sempre state generose. Gli assessori alla Cultura, prima della pandemia, ci permettevano di organizzare il nostro festival, molto seguito dai reggiani. Anche durante la guerra abbiamo sentito la loro vicinanza. Il nostro popolo sta lottando per i valori della democrazia, per questo speriamo nel sostegno di italiani ed europei contro gli invasori".

Oggi lavorano, hanno comprato casa e sono state raggiunte dai figli. Ma il legame con l’Ucraina resta forte. "Ci sentiamo parte di Reggio Emilia - dicono - ma non italiani". Perché alla fine ci sono cose che nessun documento potrà mai cambiare: una fra tutte, l’identità.