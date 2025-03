Ucraini in piazza per la pace

Centinaia di cittadini ucraini, ma non solo, si sono ritrovati ieri, domenica 2 marzo verso le 17 del pomeriggio, per chiedere lo stop alla guerra con la Russia e un intervento deciso da parte dell’Unione Europa per fermare l’escalation di violenze. In piazza Prampolini si sono susseguiti diversi interventi in una città, medaglia d’oro della Resistenza, che da oltre 20 anni ha un rapporto particolarmente stretto con la comunità ucraina.

I manifestanti hanno srotolato una lunga bandiera gialla e blù, la bandiera nazionale ucraina, e hanno intonato slogan e canti di libertà. Presenti bimbi avvolti nei drappi dell’Ue. Presente il segretario del Pd reggiano, Massimo Gazza, oltre a Claudio Guidetti di Azione, Rosy Papaleo segretaria della Cisl Emilia Centrale Modena-Reggio, Emanuele Cavallaro sindaco di Rubiera e la consigliera regionale dem Laura Arduini.