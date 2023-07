Ucraino fuori controllo a Reggio Emilia. Dopo la scarcerazione provoca il caos in città e al pronto soccorso

Reggio Emilia, 11 luglio 2023 – È sempre lui, un ucraino 50enne, completamente fuori controllo, dopo gli episodi avvenuti a Castelnovo Monti, il protagonista di quanto avvenuto sabato sera in città. Prima in via Guasco, dove ha chiesto invano da bere a un locale della zona per poi crollare a terra. Soccorso dai clienti del pub, poi dagli operatori dell’ambulanza (nella foto l’intervento), è arrivato in ospedale dove è stato protagonista di atti molesti nei confronti degli operatori sanitari, costretti a fare denuncia.

Oggi in tribunale è attesa un’udienza di convalida che dovrebbe riguardare quest’ultimo episodio. Ma la vicenda era emersa giovedì scorso, quando il sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, aveva criticato duramente la decisione del Giudice che aveva respinto la richiesta del pubblico ministero e non avevo tenuto in cella l’uomo, protagonista da alcuni mesi delle cronache della montagna. Scarcerato, l’uomo aveva solo l’obbligo di firma a Castelnovo Monti.

«Siamo del tutto insoddisfatti e anzi preoccupati dalla decisione del giudice", aveva affermato Bini. Il comportamento del 50enne aveva richiesto continui interventi di carabinieri e agenti della polizia locale dell’Unione. Aveva spaventato i passanti, aggirandosi per Castelnovo con oggetti atti a offendere (il sindaco ha parlato di una roncola). "Questa persona deve andarsene da Castelnovo - aveva detto Bini -, lo ribadisco con decisione, altrimenti si creerà una situazione di forte insicurezza per la comunità".

L’ultimo episodio , prima dell’udienza che si era conclusa con la scarcerazione, aveva sconvolto un intero condominio. Il 50enne, cacciato dall’abitazione del compagno che lo aveva denunciato al mattino per lesioni personali, aveva sfondato a calci e pugni la porta di casa di un vicino di casa, rubandogli tablet, telefono cellulare e chiavi dell’auto. I carabinieri lo avevano rintracciato poco dopo, in possesso della refurtiva che era stata restituita al proprietario.

Il 50enne è senza fissa dimora. Cacciato dal suo compagno, dopo la scarcerazione aveva dormito su un giaciglio di cartoni sotto il portico dell’ex ufficio Inps, accanto al grattacielo La Maestà in centro a Castelnovo Monti. Ma il problema è riesploso poche ore dopo, stavolta in città, nonostante l’obbligo di firma nella caserma di Castelnovo Monti avrebbe dovuto rendere difficili gli spostamenti.

L’uomo è stato più volte trovato in queste settimane in stato di ebbrezza, oltre alle varie accuse per reati come porto abusivo d’armi e l’eclatante vicenda del condominio. Sabato sera era a Reggio, in via Guasco: pareva in stato di ebbrezza quando è crollato da terra. Scattati i soccorsi, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio.

A confermare la precarietà delle condizioni dell’ucraino, il 50enne in ospedale ha iniziato a molestare alcuni operatori sanitari che cercavano di portargli soccorso. Tanto da costringere questi ultimi a sporgere denuncia. Ora l’uomo sarebbe di nuovo libero, in attesa dell’udienza di oggi in tribunale. Le parole del sindaco di Castelnovo Monti si sono rivelate, anche troppo facilmente, particolarmente fondate.