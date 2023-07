Uffici ‘bollenti’ alle Poste "Disagi per il personale"

Continuano a farsi sentire gli effetti del caldo estivo sui luoghi di lavoro. Nei giorni scorsi la segreteria regionale del sindacato Confsal si è rivolto a Poste Italiane per i disagi lamentati al Centro recapito di Reggio, con problemi segnalati anche a Scandiano: alte temperature negli ambienti dove lavorano gli operatori, già salite a quasi trenta gradi nei giorni scorsi, con le attrezzature messe a disposizione dall’azienda, i cosiddetti "pinguini", che non sembrano risolvere le criticità.

"Sono impianti che emettono aria fresca da una parte e calda dall’altra – dice Francesco Arcuri, della segretaria regionale del sindacato – posizionati su casse instabili e pericolanti, con potenziale pericolo. I lavoratori che sono soggetti a colpi di calore potrebbero rifiutarsi di sottoposti alle attività per tutelare la propria salute, in attesa dell’intervento delle autorità competenti. E questo potrebbe provocare carenze nel personale e disservizi a carico dell’utenza. L’azienda deve garantire un ambiente sicuro e salubre per i dipendenti. Compreso il mantenimento di temperature accettabili, soprattuto d’estate. Chiediamo di agire immediatamente per risolvere il problema. Ricordiamo che la salute e la sicurezza dei dipendenti sono una priorità assoluta e non possono essere ignorate".

La richiesta di intervento, inviata ai dirigenti di Poste Italiane, è stata firmata pure da Ida Francesca Suero, Giuseppe Uva, Francesco Ronzoni (Rsu-Rls) e dai delegati sindacati Francesco Zingaro, Giuseppe Tallarico e Stefania Bignardi. "Ci auguriamo – concludono i rappresentanti sindacali – che vengano considerate seriamente le nostre preoccipazioni, altrimenti ricorreremo alle autorità competenti per multare i diritti dei dipendenti e garantire loro un ambiente di lavori sicuro".

Lapidaria la risposta di Poste Italiane che assicura: "La situazione è ben nota – E le strutture stanno lavorando con la manutenzione per risolvere il problema".