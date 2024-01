Ufficializzati i raggruppamenti a squadre . Gli Over 55 di Albinea debuttano a Borgotrebbia

Ufficializzati dalla Federtennis regionale i raggruppamenti delle competizioni indoor a squadre che scatteranno nel prossimo week end.

Nel trofeo "Ivo Mingori" riservato alla Over 55 maschile, il CT Albinea debutterà sabato in trasferta con Borgotrebbia nel girone 1, mentre nel 6 il CT Reggio ospita il TC Parma; nelle Ladies 40, invece, domenica nel girone 1 il CT Reggio "A" riceve Fidenza, mentre San Martino gioca a Cadeo; nel 2 il TC Cavriago gioca in casa con i modenesi del Set Point, mentre il CT Reggio "B" sfida in trasferta il Playing.

Nel 3 il CT Tricolore fa visita al Circolo del Cabriolo Fidenza, mentre al Circolo Equitazione arriva lo Sporting Club Parma; nel girone 4, infine, il CT Reggio "C" gioca a Piacenza col Vittorino da Feltre.

Domenica, tra gli altri, parte anche il "Marina Quattrocchi" femminile, con ai nastri di partenza San Martino, CT Reggio, CT San Biagio, CT Tricolore, Sportissima Scandiano e CT Correggio.