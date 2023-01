Ufficio immigrazione chiuso, 10 persone a casa

"Uffici chiusi in Prefettura e 10 dipendenti a rischio". Domani in Consiglio Comunale sarà discusso un documento urgente rivolto al Ministero degli Interni, su richiesta di Coalizione Civica.

"Una situazione delicatissima da risolvere a ogni costo". Parlano della chiusura temporanea dello Sportello unico per l’immigrazione nella Prefettura causata dal mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, i consiglieri comunali di Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli e i consiglieri comunale del MoVimento 5 Stelle Gianni Bertucci e Paola Soragni.

I consiglieri hanno presentato un ordine del giorno urgente, che verrà discusso domani in consiglio comunale, dove si chiede al Comune di intervenire per favorire la riapertura dei servizi oggi chiusi in Prefettura e per tutelare il posto di lavoro dei dieci operatori al momento privi di occupazione. La decisione ha fermato i dipendenti dello Sportello unico per l’immigrazione a Reggio Emilia e, a livello nazionale, lascia a casa dall’oggi al domani 1.150 lavoratori. Dieci di questi, appunto, operavano nella nostra prefettura, nove donne e un uomo, che operavano nello Sportello chiuso dal 2 gennaio 2023.

"Il problema è duplice – dicono i consiglieri – Dieci persone sono senza impiegato e tantissime altre di origine straniera non possono avere un documento con cui a propria volta lavorare. Le conseguenze potrebbero essere pesanti. Reggio Emilia è una provincia a forte presenza di cittadini di origine extracomunitaria sono oltre 66.000, in larga parte lavoratori, e rappresentano il 12,6% della popolazione residente", fa presente De Lucia Inoltre, si parla di "lavoratori che esprimono professionalità che hanno dimostrato competenze e utilità e che, ora, pur a fronte della scadenza del bando con le Agenzie Gl Group e Manpower (cui dipendevano i lavoratori), chiediamo siano regolarizzati con un concorso pubblico che sani questo intollerante precariato. Se lo Sportello continuerà a restare chiuso saranno gravi i disservizi che si aggiungeranno a tempi già lunghi d’attesa per ottenere i permessi per lavorare".

"La Prefetto Rolli ha lavorato con grande attenzione sul tema dell’accoglienza e delle regolarizzazioni oltre ad essere già intervenuta nelle sedi opportune e per tempo per i lavoratori in servizio alla Prefettura, qui la ringraziamo pubblicamente. Se il ministero non sblocca le risorse adeguate in tempi congrui sarà impossibile coprire tutte le richieste".