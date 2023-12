Ufficio immigrazione: "Oltre 5mila nuovi permessi"

Oltre 20mila richieste di permesso di soggiorno elaborate da gennaio a oggi: è solo uno dei dati che inquadrano l’enorme lavoro dell’ufficio immigrazione della Questura di Reggio, illustrato dal dirigente Francesco Baiano.

Di cosa si occupa l’ufficio immigrazione?

"Il nostro lavoro è quello di determinare la condizione giuridica dei cittadini stranieri, una premessa fondamentale per raggiungere i diritti che spettano loro, in primis l’ottenimento del permesso di soggiorno. La procedura può riguardare quello che viene definito migrante economico, e cioè che arriva qui per lavoro, studio o famiglia, oppure il migrante umanitario che chiede la protezione internazionale".

Quante pratiche sono state lavorate nel 2023?

"Siamo già a oltre 20mila permessi lavorati, di cui oltre 5mila riguardano primi rilasci; dei 20mila di cui sopra poi, sono 17mila i permessi già consegnati. In totale, i permessi di sog-giorno in corso di validità attualmente sono circa 66mila".

Lo scoppio della guerra in Ucraina come ha influito sulla vostra attività?

"Al momento contiamo circa 2.500 permessi per la cosiddetta protezione temporanea riser-vata ai cittadini ucraini".

In questo caso il permesso, salvo proroghe di governo, scade il 31-12-2023.

"Si è aperta la possibilità per i cittadini ucraini di chiedere un’istanza di rinnovo, il cui effetto penso si vedrà concretamente nel corso nel prossimo anno. Ci aspettiamo qualche migliaio di richieste in più da elaborare".

Quali sono i tempi?

"La tempistica normale per ottenere il permesso è di 90 giorni circa, ma le tappe di ogni procedimento possono essere diverse. Oltre ai normali step burocratici ci potrebbe essere per esempio un atto da notificare o un’integrazione da fare alla pratica. Considerando quindi qualche passaggio in più, cerchiamo sempre di non andare oltre i 120-180 giorni".

Cosa succede quando un cittadino straniero risulta irregolare?

"In quel caso si attiva la procedura di espulsione dal territorio, più lunga ancora invece è quella di rimpatrio. Da inizio anno abbiamo avuto circa 15 rimpatri, oltre a 20 casi di accompagnamenti presso i centri per l’immigrazione italiani. Dove queste misure non riescono a essere applicate possiamo intervenire con il ritiro del passaporto e obbligo di firma, applicato 13 volte quest’anno, e appunto il provvedimento di espulsione dal territorio provinciale emanato dal questore, che da inizio anno è stato applicato 73 volte. Un ultimo dato: nel 2023 abbiamo raccolto quasi 2.400 richieste di asilo politico, che è stato riconosciuto in 250 casi. Faccio questa panoramica anche per ribadire che lavoriamo, come dire, con due pesi e due misure: è nostro compito tutelare i cittadini stranieri, ma lo è anche monitorarne il profilo di pericolosità, laddove necessario, nell’interesse della sicurezza pubblica". Giulia Beneventi