Ufficio postale chiuso dal 17 aprile al 22 maggio

Sono previsti disagi per gli utenti dell’ufficio postale di Guastalla. La sede della Bassa chiude al pubblico dal 17 aprile al 22 maggio, per consentire l’esecuzione di lavori legati al progetto Polis, con una profonda ristrutturazione degli spazi interni. In questo periodo i clienti potranno rivolgersi all’ufficio postale di Luzzara dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni vincolate all’ufficio postale. La sede di Luzzara, in via Lorenzini, è aperta da lunedì a venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e sabato dalle 8,20 alle 12,35. Non sarà attivo il servizio pomeridiano, garantito invece a Guastalla. A disposizione anche gli uffici di Gualtieri e Reggiolo, ma non per ritiro pacchi o corrispondenza. L’ufficio postale di Guastalla dovrebbe riaprire il 23 maggio.