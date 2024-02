Ufficio postale del tutto rinnovato. Oggi la riapertura

L’ufficio postale di Baiso, completamente ammodernato, oggi riapre al pubblico nella sua nuova veste. Sono terminati i lavori della sede di via Toschi 36/a, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali". Nell’ufficio postale di Baiso, così come in altri 37 uffici postali della provincia, sono già attivi i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "Obis M". Inoltre, non appena saranno operativi, i cittadini di Baiso potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e molto altro.