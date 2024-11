Ugo Chiti riscrive Falstaff per Alessandro Benvenuti

Diversi appuntamenti oggi a teatro. Al teatro di Casalgrande alle 21 in scena "Falstaff a Windsor" con Alessandro Benvenuti e la regia di Ugo Chiti. Sul palco anche Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti, Elisa Proietti, con la musiche di Vanni Cassori e le scene di Sergio Mariotti. Chiti tratteggia un profilo perfetto per Alessandro Benvenuti, attingendo soprattutto alla figura farsesca che emerge da "Le allegre comari di Windsor", ma con precisi riferimenti ai drammi storici Enrico IV e Enrico V. In questo adattamento l’eroe e antieroe "resuscita" a Windsor, esprimendo, gigione e irridente, la natura del suo personaggio.

Al teatro di Fabbrico oggi alle 17 è invece in programma "1984. La nuova vita felice" di George Orwell, proposta dal Teatro Binario 7. Con Luigi Aquilino, Daniele Crasti, Daniele Ornatelli, Silvia Rubino, Alessia Vicardi. Tratto dal capolavoro di Orwell scritto nel 1949, lo spettacolo vede in scena vari personaggi utili solo al progredire del sistema sotto l’occhio del Grande Fratello. Il romanzo descrive pensieri e immagini fuori controllo, come quelle che, spesso inconsciamente, subiamo quotidianamente. E poi il senso della ribellione, il coraggio di non fare la "cosa giusta".

Oggi alle 16 al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio debutta "Il pilota è servito" di Matteo Manfredini, con la regia di Matteo Bartoli, produzione di On Art Reggio. Con Andrea Bagni, Marco Rovacchi, Cesare Mattioli, Fabio Biaggi, Francesco Calabrò, con le musiche di Fabio Biaggi.

Antonio Lecci