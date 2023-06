"Uguali davanti alla morte Plauso all’arcivescovo Morandi"

"L’iniziativa dell’arcivescovo Giacomo Morandi di avviare l’iter per la beatificazione dei sacerdoti don Giuseppe Iemmi, ucciso dai partigiani comunisti e don Pasquino Borghi, dai fascisti merita un plauso perché afferma due verità non sempre da tutti accettate".

Marco Eboli (foto), coordinatore comunale di Fdi, spiega: "La prima è che davanti a Dio siamo tutti uguali, la seconda è che le vittime della guerra civile nel secondo dopoguerra sono tutte uguali. La chiesa reggiana diede un tributo di sangue molto pesante sino a quando il Vescovo Socche, dopo l’uccisione di don Umberto Pessina da parte dei partigiani comunisti, affermò: ’questo è l’ultimo prete che mi uccidete’. Il mondo cattolico per troppo tempo è stato diviso di fronte ai troppi assassinii del secondo dopoguerra. L’arcivescovo Morandi, con la sua iniziativa, richiama tutti, anche i non cattolici, al rispetto della vita, sacra sia che si creda, sia che non si creda in Dio e come tale merita sempre rispetto. Mi auguro che l’iter della beatificazione proceda velocemente. Un bellissimo segnale a tutta la comunità reggiana quella dell’arcivescovo Morandi".