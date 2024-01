Uil ha fretta: "Il tempo è scaduto ormai"

Anche la Uil interviene sull’intervista uscita sul Carlino al presidente di Seta, dove si chiede un anno di ’pazienza’ per uscire dall’enpasse attuale: "La situazione è molto complicata e ciò è figlia di anni di mancate politiche atte al miglioramento del servizio sia da parte di Seta che dell’agenzia della mobilità che ha abdicato alla sua missione – interviene nel dibattito Roberto Rinaldi, coordinatore della Uil per Reggio e Modena – Se a ciò aggiungiamo le pessime relazioni sindacali diciamo che è un mix perfetto per una tempesta annunciata. Noi pensiamo che occorra ripartire dalle basi, pertanto prima di tutto aprire il confronto con tutte le organizzazioni sindacali per cercare di trovare assieme le giuste ricette atte a migliorare sia la situazione dei lavoratori, sempre meno legati all’azienda, sia le condizioni del servizio. Il tempo è scaduto occorre agire presto". Poca pazienza quindi, e molta fretta piuttosto.