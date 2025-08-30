Uiltrasporti: "Aeroporto a rischio liquidazione"

Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti
30 ago 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Uiltraporti Emilia-Romagna in allarme per l’aeroporto di Parma. Il piano di rilancio per lo scalo presentato ai soci di Sogeap resta top secret, intanto per il 18 settembre è fissata l’udienza in tribunale per la messa in liquidazione di Sogeap, la società che gestice il Giuseppe Verdi. "I lavoratori dello scalo parmense (200 tra diretti e in diretti, ndr) non meritano certo questo trattamento – afferma il segretario Fabio Piccinini (foto) –. Il rischio di una liquidazione andrebbe a vanificare tutti gli sforzi fatti in questi anni".

