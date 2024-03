UItima rifinitura, poi la partenza. Varela torna tra i disponibili

La Reggiana effettuerà questa mattina al centro sportivo di via Agosti l’ultimo allenamento della settimana e poi nel pomeriggio partirà per Ascoli. Oggi il club diramerà la lista dei convocati, ma Romagna e Crnigoj non saranno certamente a disposizione mentre la buona notizia è il rientro di Varela.

Salvo imprevisti nella formazione titolare dovrebbe tornare capitan Rozzio, mentre a centrocampo ci sarà il ballottaggio tra Kabashi e Cigarini, autore di una buonissima prova anche con il Sudtirol.

Per acquistare i biglietti per la trasferta al ‘Del Duca’ c’è tempo solo fino alle 19.

Il circuito di riferimento è ‘Ticketone’ e il costo è di 20 euro ciascuno.

Nel frattempo la Can ha comunicato un cambiamento per quel che riguarda la composizione della squadra arbitrale che dirigerà l’incontro: il primo assistente del direttore di gara Matteo Gualtieri sarà Domenico Palermo e non Matteo Bottegoni com’era stato comunicato inizialmente.

La partita della Regia sarà trasmessa sul canale 255 di Sky oltre che su Dazn e Now-tv.