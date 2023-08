Ultimata la rotatoria di Barco a Bibbiano: l'anno prossimo tocca a Ghiardo

Per una rotatoria ormai ultimata, un’altra che arriverà. A Bibbiano la Provincia ha completato la messa in sicurezza dell’incrocio tra Sp 22 (via Nenni) e via Dante Alighieri, a Barco. Un’intersezione a quattro insidiosa con il lungo rettilineo della Sp 22 che troppo spesso veniva affrontato a velocità elevate, rendeva pericolosa l’immissione dei veicoli. Grazie alla nuova rotatoria, gli stessi mezzi provenienti da via Dante potranno attraversare la Sp 22 e proseguire sulla stessa strada, manovra fino a qualche giorno fa impossibile essendo obbligatoria la svolta a destra.

La nuova rotonda rappresenta il primo stralcio del primo dei tre lotti finalizzati al collegamento tra le tangenziali di Barco e Bibbiano sui quali Provincia e Comune hanno siglato un Accordo di programma. "Una nuova infrastruttura che costituirà di fatto anche una variante alla Sp 72, con benefici anche per Codemondo", dice il consigliere provinciale alle Infrastrutture, Nico Giberti. Il costo complessivo della nuova rotatoria di Barco è stato di 380mila euro (232.500 del Comune, 147.500 dalla Provincia). Sempre la Provincia sta progettando un’ulteriore rotatoria per un altro incrocio problematico, quella tra la Sp 72 (via Fratelli Corradini), via Montesanto e via Bissolati nel centro di Ghiardo. Sarà cofinanziata da Comune e Provincia. L’avvio del cantiere è previsto entro la primavera 2024.