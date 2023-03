Ultimatum dei sindacati al Comune "Dove sono i concorsi e i bonus?"

Non solo il tema, ‘anestetizzato’ per il momento, delle esternalizzazioni. Sindacati e Amministrazione comunale sono nuovamente ai ferri corti per quanto riguarda l’espletamento dei concorsi pubblici per l’anno in corso e, soprattutto, per gli scatti d’anzianità e i bonus ‘performance’ relativi all’anno 2021, che non sono stati ancora erogati. A farlo presente sono i dipartimenti ‘Funzione Pubblica’ dei due principali sindacati, l’FP Cgil e Cisl con una nota firmata dai loro responsabili, Paolo Consolini per la Cgil e Fabio Bertoia della FP Cisl.

"Negli ultimi incontri sindacali, l’Amministrazione si è assunta l’impegno di bandire dei concorsi entro il 2023. Ad oggi non abbiamo ancora avuto riscontri su quando sarà fatto. La legge e i regolamenti prevedono che venga fissata una ‘deadline’ per inoltrare le candidature, e che venga fissata una data per l’espletamento solo successivamente alla valutazione sui requisiti dei candidati – spiega lo stesso Consolini - . Dopo di che viene dato avviso agli ammessi circa due settimane prima di quando effettivamente il concorso verrà espletato. Ora, è pienamente ammissibile che per certe gare che attirano un alto numero di candidati i tempi possano essere dilatati, ma per altre, magari con un ‘oggetto’ molto specifico, dove i candidati sono in un numero limitato, i tempi dovrebbero essere più ristretti".

In particolare i sindacati lamentano che l’amministrazione si era impegnata a bandire un concorso per assistenti sociali nel primo trimestre del 2023 e allo stato attuale non è dato sapere quando verrà espletato. Stessa cosa per un concorso di educatore del servizio di Officina Educativa il quale, sempre stando ai sindacati, avrebbe dovuto essere indetto nel primo semestre del 2023, ma "al momento l’Amministrazione non l’inseriva nel piano assunzionionale deliberato a fine anno. Il rischio paventato da Cgil e Cisl è quello di una riduzione drastica della qualità dei servizi.

Altra questione ‘calda’ sono gli scatti di anzianità ed i bonus performance ancora non erogati. "Qui si sta parlando ancora dell’anno 2021 – fa notare Consolini -. Tutto il procedimento relativo agli scatti di anzianità e all’erogazione dei bonus performance avrebbe dovuto essere finalizzato nel 2022. Oggi siamo nel 2023 e si dovrebbe intraprendere il procedimento per l’anno scorso". Ragione per cui i sindacati hanno dato i fatidici ‘sette giorni’ all’Amministrazione per rispondere in forma scritta alle loro domande ("Anche se è probabile un incontro intorno a Pasqua", precisa Consolini). In caso di omessa risposta, i sindacati "Si riterranno liberi di indire le forme di mobilitazione previste dalla legge".

Nicola Bonafini