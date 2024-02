Le ultime parole di Destiny: “Non preoccuparti, ti voglio bene”

Reggio Emilia, 2 febbraio 2024 – “È entrato in sala operatoria sorridendo. Mi ha detto: ‘Mamma, non preoccuparti. Ti voglio bene’. Ha voluto un bacio, ci siamo dati un bacio. È l’ultima cosa che mi ricordo di mio figlio Destiny. Solo il Signore Dio sa perché lo ha voluto con sé”.

Così ‘mama’ Juliet Innocent racconta il momento del commiato dal suo bambino, quando quel 12enne pieno di positività e futuro lunedì l’ha salutata con un abbraccio fiducioso. Per sempre. Dal reparto chirurgico il bambino è uscito in coma irreversibile, l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito era troppo grave ed estesa; a nulla è servito l’intervento tentato dall’equipe della Neurochirurgia dell’ospedale di Baggiovara (Mo)

La morte di Destiny Innocent. Una tragedia che ha gettato nel dolore un quartiere e l’intero plesso scolastico - la Carlo Alberto Dalla Chiesa, in zona Canalina. Destiny "aveva accusato un mal di testa lunedì 22 mentre si trovava a scuola - spiega la dirigente scolastica Francesca Spadoni - Per scrupolo ho chiamato il 118. Era un ragazzino solare, benvoluto, gentile. La sua aula è accanto al mio ufficio e ogni mattina mi salutata festoso: ‘Ciao, preside’. Quel giorno era strano, stanco, diceva di aver mal di testa: non si lamentava per un nonnulla e mi sono allarmata. Così ho chiamato l’ambulanza: è salito da solo insieme alla mamma”.

Gli eventi successivi? Una Tac al Santa Maria Nuova, il trasferimento al Policlinico di Modena con altri accertamenti clinici, il ricovero a Baggiovara, la morte clinica decretata lunedì. In queste ore, come spiega la preside, "la psicologa scolastica è al lavoro per affiancare studenti e insegnanti a rielaborare il lutto, il vuoto, le domande esistenziali che la morte impone. I compagni di Destiny stanno creando, con un lenzuolo, uno striscione da esporre davanti all’edificio scolastico”.

Ieri, alle 12.30, è stato tributato al ragazzino un minuto di silenzio, ed i compagni sono stati riuniti nel cortile interno nella scuola, in raccoglimento. Ora è tutta la comunità nigeriana che piange il bambino e si stringe alla famiglia. È una scuola che deve fare i conti con il banco rimasto vuoto nell’aula della prima B; ed è un quartiere, quello delle case popolari di via Fenulli, che con grande rispetto e discrezione vive un lutto collettivo stringendosi a quegli immigrati ‘per bene’.

Ci sono oltre 7mila chilometri tra Benin City, in Nigeria, e Reggio. Settemila chilometri che Richard, oggi 49enne, e Juliet, 42, famiglie contadine alle spalle e tanto coraggio in tasca, hanno percorso per realizzare il loro progetto di vita in una realtà - la nostra - in cui lavoro, diritti, salute, istruzione sarebbero stati garantiti a loro e ai loro bambini.

Era il 2005 quando la coppia nigeriana è arrivata nella nostra città da quella caotica metropoli del’Africa sub-sahariana di oltre un milione e mezzo di abitanti. Prima un alloggio a Pieve Modolena, quindi il trasferimento nei casermoni grigi vicini al Parco dei Platani.

Destiny è nato il 16 novembre 2012 all’ospedale Santa Maria Nuova. Richard e Juliet, cristiani evangelici, lo hanno battezzato con rito cattolico nella chiesa di San Michele Arcangelo a Pieve. Bimbo reggiano, ha frequentato nella nostra città l’asilo elementari e, da settembre, la scuola media. Come i suoi fratellini - uno ancora all’asilo e l’altra alle elementari.

"Amava leggere ed era bravo a scuola. Adorava giocare a calcio con gli amici, sfidare i compagni nei videogiochi online come Minecraft. Era un bambino educato e benvoluto”, spiega la zia Amber, mentre stringe in un caldo abbraccio Juliet, stordita dal dolore.

"Era tifoso della Juventus, il suo idolo era Ronaldo. Il suo sogno era diventare un calciatore di serie A. Era nato qui, era italiano anche qui se diventi cittadino solo a 18 anni”.

Qui "puoi scegliere il tuo percorso di vita”, dice Mamy. La casa dei Destiny è un piccolo e dignitoso appartamento al terzo piano del civico 29 di via Fenulli. Un via vai costante di parenti, amici, concittadini di Benin City, cugini alla lontana che abitano in varie cittadine dell’Emilia.

Donnoni chiassosi, neonati tenuti nella fascia sulla schiena, extension e treccine, abiti colorati, porta aperta per tutti. I genitori ci portano nella cameretta in cui Destiny dormiva con i fratellini. Calda, comoda, adesivi di farfalle sul muro, allegra se non fosse per il cesto di farmaci per l’anemia su uno scaffale.

Sul ripiano accanto, sono impilati i libri di scuola.

La madre ci mostra i quaderni di Destiny: ordinati, una calligrafia con un maiuscolo pulito, una grammatica con incertezze classiche. Nel quadernone di Geografia, la regione è indicata come “Emiglia-Romagna” e la nostra città come “Reggio Emiglia”.

"Non so perché Dio lo ha voluto con Lui, ma adesso gioca a calcio con gli angioletti”.

I funerali di Destiny, allestiti dalla Croce Verde, si terranno domani; saranno presenti i compagni di classe e i professori, alcuni dei quali ieri si sono recati alla camera ardente di Baggiovara. «Il Comune di Reggio ci ha detto che avrebbe dato un contributo - sottolinea Amber - ma, siccome i genitori hanno una Isee superiore ai 6mila euro, non possono pagare la bara. Pagheremo noi». Juliet fa la casalinga, papà Richard è dipendente della Geneetic srl del Castellazzo: pochi soldi a fine mese, ma abbastanza per non poter accedere la solidarietà pubblica.

È perciò stata attivata dai genitori dei compagni una raccolta fondi, per aiutare la famiglia in questo momento di difficoltà.

Chi volesse partecipare, deve fare riferimento all’associazione ’Scuola viva’: Iban: IT82D02008 12813 000100351848; conto corrente ’Associazione Scuola Viva’ causale: ’Donazione volontaria in memoria di Destiny’. L’associazione provvederà a donare alla famiglia il ricavato.