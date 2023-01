Ultimi giorni per ammirare i presepi alla Rocca Estense

Ultimi giorni per ammirare i presepi della rassegna allestita alla Rocca Estense a San Martino in Rio. Fino al 15 gennaio è visitabile la mostra, alla sua edizione numero diciassette, che da alcuni anni viene curata da Giancarlo Bertani, con la collaborazione di un gruppo di attivissimi volontari. Sono oltre cinquanta i presepi esposti, provenienti dall’opera di appassionati reggiani e modenesi. In particolare, quest’anno, la Sala delle Aquile ospita un magnifico diorama con oltre ottanta movimenti meccanici costruito da Remo Longagnani, di San Martino in Rio. L’esposizione, realizzata con la collaborazione di Pro Loco, Auser, Circolo La Rocca, Le ragazze della Tombola e con il contributo del Salumificio Veroni, è visitabile il sabato (dalle 10,30 alle 12,30), domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Sono già migliaia le presenze che si contano per l’edizione in corso della rassegna dei presepi nella storica rocca del paese. Le scolaresche o i gruppi possono prenotare l’ingresso telefonando al numero 0522-636726 oppure inviano un messaggio via mail a: [email protected]