Ultimi giorni per entrare nel magico mondo del Cirque Bidon

Proseguono oggi e domani, sempre con inizio alle 21,30 nell’area verde di via Guidetti a Sant’Ilario d’Enza, nei pressi del supermercato Conad, gli spettacoli del "Cirque Bidon", che torna in paese dopo il tour che lo aveva impegnato nel 2016. In questo nuovo viaggio la compagnia porta in scena, o meglio "in pista", il nuovo spettacolo "Chacun ses rêves. A ognuno i suoi sogni", un percorso poetico in cui il teatro si mescola a danza e circo, a comicità e a liricità.