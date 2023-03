Ultimi giorni per la mostra di Zanichelli

Ultimi giorni per visitare la mostra "Pensiero architettonici per le comunità: dialoghi per costruire il futuro dei nostri luoghi tra memoria e nuova contemporaneità", aperta a palazzo ducale di Guastalla fino a domenica.

Un evento curato dall’architetto guastallese Sergio Zanichelli, autore di progetti innovativi che vanno dal ponte "verde" sospeso sul fiume Po, al lido di Guastalla, fino alla "città sul fiume", tra Guastalla e Gualtieri, fino ad arrivare ad altre proposte – tutte tecnicamente realizzabili – che comprendono anche le sedute balneari a due piani per aumentare gli spazi turistici anche su spiagge senza enormi aree a disposizione.

"Nella vita ci sono due tempi: il primo è dedicato alla conoscenza e il secondo al tramandare le nostre conoscenze agli altri, ancora di più e meglio di quanto abbiamo ricevuto. L’architetto deve difendere il diritto alla città e al paesaggio", dice l’architetto Zanichelli. La mostra è accompagnata da una pubblicazione che illustra e commenta le possibili architetture sociali e i luoghi oggetto d’intervento, "con il solo desiderio di mostrare una possibile trasformazione di alcuni luoghi del territorio e parti della città che ritengo abbiano la necessità di una riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale in modo sostenibile e attraverso la partecipazione delle comunità".