Ultimi lavori per il pronto soccorso, il personale torna al piano terra

Sono ripresi gli interventi al nuovo edificio del pronto soccorso di Correggio, in vista della riapertura – per ora solo negli orari diurni – che dovrebbe avvenire il 14 aprile. Sono comparsi alcuni mezzi escavatori per la sistemazione dello spazio esterno. E nei giorni scorsi è avvenuto anche il ritorno della sede del personale di automedica e autoinfermieristica al piano terra, dopo un temporaneo trasferimento al piano superiore. Il ritorno alla collocazione originaria di medici, infermieri e autisti dei veicoli dell’Emergenza-urgenza favorisce una più rapida partenza e migliori situazioni di sicurezza in generale.

Intanto, dopo le considerazioni – e le chiare critiche – arrivate dai sindacati dei lavoratori della Sanità sulle modalità della riapertura dei pronto soccorso di Correggio e di Scandiano, interviene l’onorevole Ilenia Malavasi, che era sindaco all’avvio dei lavori di riorganizzazione del pronto soccorso, a inizio 2021. "Trovo condivisibile quanto espresso dai sindacati sulla valorizzazione della professione, con compensi adeguati a ruolo e responsabilità, indispensabili per ripensare un sistema che oggi ha bisogno di nuove risorse per garantire una buona programmazione e continuare a erogare servizi di qualità a tutela della salute dei cittadini", dice la Malavasi.

Che aggiunge: "Dopo tre anni di chiusura, la priorità era quella di riaprire il servizio. E in questo senso è apprezzabile lo sforzo dell’Azienda Usl per recepire le richieste di cittadini e istituzioni. Credo necessario ripensare l’intero sistema di emergenza-urgenza, per garantire pari opportunità e diritti a tutti i residenti, articolando in modo efficiente pronto soccorso, punti di primo intervento, automediche, autoinfermieristiche e guardie mediche".

Antonio Lecci