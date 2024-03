Ultimi ritocchi all’ex elementare. De Amicis

E’ in dirittura d’arrivo l’intervento di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex scuola elementare De Amicis di Rolo. Si sta completando l’installazione di controsoffitto, impianto elettrico e finiture di pareti e soffitti. Alla fine del 2023 è stata liquidata la quarta somma dello Stato di avanzamento lavori, per un importo di quasi 369 mila euro. Una somma che corrisponde a un avanzamento lavori di circa il 75%. L’intervento all’edificio pubblico, secondo la scadenza originaria, doveva essere concluso a fine gennaio. Ma già nei mesi scorsi è concordata una variante per risolvere la problematica delle infiltrazioni d’acqua nel vano ascensore, con scadenze rinviate. L’intervento dovrebbe essere completato entro metà 2024. La scuola è inagibile dal terremoto del maggio 2012.