Ultimo atto di campionato. La Bmr si gioca la finale

Ultimo atto del campionato di Serie C al PalaBigi, dove alle 20,15 la Bmr Basket 2000 ospita nella terza e decisiva gara di finale, il Baskers Forlimpopoli.

"Si affrontano due ottime squadre – spiega il direttore sportivo del quintetto cittadino, Alberto Gazza – e non credo che ce ne sia una favorita, proprio perché in una gara secca come questa sono tante le incognite. Chi vincerà? Sicuramente il team che ci metterà più cuore, credo che i Baskers siano un ottimo gruppo ma noi saremo in grado di dar loro filo da torcere". Nelle fila ospiti ci sono 3 componenti con un passato nella nostra provincia: coach Tumidei, insieme al play Rossi, sono stati a Castelnovo Monti, mentre il Farabegoli vestì i colori della Bmr nel campionato di Serie B 2018/19. Coach Baroni, invece, si affida alle iniziative del solito Alberione che, tuttavia, non potrà prescindere dal supporto in attacco dei vari Dias, Caroli, Amadio e Defant.

I numeri. Le statistiche celano diverse curiosità: anzitutto nei 4 precedenti stagionali ha sempre prevalso il fattore campo, con gli uomini di Baroni vittoriosi in maniera piuttosto netta (alla fine del primo quarto il tabellone recitava 35-7) nella gara d’esordio della poule playoff e nella gara-1 di finale andata in scena 7 giorni fa; i romagnoli, di contro, hanno fatto loro le due sfide del PalaDimensione Vending, l’ultima non più tardi di 72 ore fa. Quello che deve preoccupare, almeno stando ai numeri, la Bmr, è la tenacia dei forlivesi: i Baskers hanno conquistato la vittoria in semifinale regolando Scandiano in campo avverso e proveranno a sovvertire ancora una volta il pronostico. La direzione di gara è affidata a Romanello di Ferrara e Boudrika di Ravenna.

Damiano Reverberi