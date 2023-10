Ultimo giorno di "Oltre" al cimitero Monumentale tra poesie sonore e uno show ironico sull’aldilà

Oggi si conclude la rassegna "Oltre", allestita negli spazi del cimitero monumentale di Reggio. Alle 15 visita guidata a cura di Massimo Storchi in collaborazione con Istoreco. Alle 16,30 il Teatro dell’Orsa propone "Tè end?", cammino poetico sonoro con la regia di Monica Morini e Bernardino Bonzani e l’orchestra Filarmonica Città del Tricolore. Alle 18 il Collettivo Reggiano mette in scena "M.C.O.F.-Machina comica, opera funebris", performance itinerante per la regia di Gianfranco Parmiggiani che unisce narrazione, inserti in prosa e sketch di burattini. In scena in questa rappresentazione Arianna Ferrara Gennari (echo composer, arpa e canto), Artemide Almeria Baraldi, Massimo Bassi, Roberto Zambelli, Pina Irace, Normanna Albertini, Alessandro Di Nuzzo. Un racconto pluridisciplinare sulla storia dell’aldilà e della spiritualità. Sono tre atti unici "tra fuochi fatui e sacelli divelti, fosfogenesi impreviste e ierognosi da cripta".