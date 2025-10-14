Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

14 ott 2025
ANTONIO LECCI
  4. Ultimo saluto a suon di musica per Eros Catellani

Erano in molti, ieri mattina sulla piazza centrale a Santa Vittoria di Gualtieri, per l’addio a Eros Catellani, vinto a 77 anni da una malattia contro cui aveva combattuto a lungo. Operaio in pensione, era molto conosciuto per la sua grande passione verso la musica, per la sua lunga militanza nella banda locale, di cui era stato anche presidente, oltre che per l’attività di volontariato che aveva svolto nel gruppo di Protezione civile Bentivoglio. A dargli l’addio è stata soprattutto la musica, con la "sua" banda che ha eseguito "Bella ciao", "Brigata Garibaldi" e la marcetta "Augurio", con l’aggiunta di alcuni brani ballabili intonati con una fisarmonica. Inoltre, il figlio Luca – tuttora componente della formazione bandistica – ha suonato il "Silenzio" con la tromba. Tra i musicisti anche l’altro figlio, Ivan, e la nipote Ginevra, rispettivamente con sax e flauto. In lutto anche la moglie Anna e altri parenti. Durante la cerimonia è stata deposta la cravatta della divisa della banda sulla bara. Un addio commovente, che ha coinvolto tutta la comunità di Santa Vittoria, a cui Eros Catellani era sempre stato molto legato, contribuendo alla vita sociale e ricreativa del paese.

a.le.

