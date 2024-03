Ultimo trimestre meno produttivo per le imprese

Attività produttiva e commerciale in calo nel territorio di Reggio Emilia: nel periodo ottobre-dicembre 2023 è proseguito infatti il trend negativo, anche negli ordini. Lo segnala Unindustria nella sua nuova indagine trimestrale. Secondo i risultati della ricerca, condotta dal centro studi di Unindustria Reggio Emilia, nel trimestre ottobre-dicembre 2023 la produzione industriale ha registrato una flessione del 3,3% su base tendenziale, pari a un risultato in linea con quello osservato a livello nazionale (-3,0%). È in calo l’attività commerciale complessiva: il fatturato registra una flessione del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2022, con una contrazione sul mercato interno "e una sostanziale stabilità su quello estero", segnalano gli industriali. Risulta una diminuzione del 6% per le vendite sul mercato interno e del 2,9% su quello estero, rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente. La dinamica degli ordini, dunque, prosegue lungo il trend negativo registrato nel trimestre precedente: il 54,5% delle imprese ha segnalato una riduzione alla fine del terzo trimestre, il 22,8% una stabilità e il 22,7% un incremento. In frenata anche gli ordini esteri: sono state pari al 44,7% le aziende che hanno notato una contrazione, mentre il 21,4% ha registrato un incremento. E l’occupazione? Appare sostanzialmente stabile, ma su livelli inferiori rispetto al quarto trimestre del 2022. Le previsioni delle industrie reggiane, così, sono orientate a “un’ulteriore contrazione dell’attività produttiva”, in particolare sul mercato interno. È debole la situazione degli ordini sul mercato interno.