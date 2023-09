Ultimo Viaggio di Ivano: Volontari e Alpini accompagnano l'Alpino di Ventasso

Un’enorme folla commossa ha seguito ieri mattina i funerali dell’alpino e volontario della Croce Verde Alto Appennino, Ivano Bucci, concelebrata dai parroci don Giancarlo e don Alcide nella storica chiesa di San Vananzio al Castello di Busana. Il feretro, giunto da Castelnovo Monti, è stato portato in chiesa a spalla dagli alpini, presenti numerosi con gli stendardi, a cominciare dalla sezione di Reggio alla quale si sono aggiunte quelle dei comuni della montagna, da Castelnovo a Toano, Vetto, Carpineti, Ventasso e Villa Minozzo. Era presente in divisa con il simbolo del sodalizio, un nutrito gruppo di volontari della Croce Verde Alto Appennino di cui Ivano Bucci è stato un cofondatore e un attivo responsabile del settore mezzi, Ivano era addetto soprattutto ai servizi secondari svolti fino a quando la malattia non ha avuto il sopravvento sulle sue forze. L’intera comunità della montagna e non solo, ieri mattina si è unita nella chiesa di Busana, difficile da raggiungere in quanto assediata dalle auto giunte da ogni paese.

s.b.