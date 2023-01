Ultimo week end per ’Sedici artisti per Hésed’

Ultimo weekend di apertura per la mostra ‘Sedici artisti per Hésed’, a Palazzo da Mosto. Fino a domenica 8 gennaio sarà possibile ammirare, nelle quattro sale a pian terreno del bellissimo edificio quattrocentesco, le opere di Alessandra Binini, Alfonso Borghi, Carlo Ferrari, Walter Guidobaldi, Omar Galliani, Michelangelo Galliani, Massimiliano Galliani, Marino Iotti, Bruno Olivi, Carlo Mastronardi, Graziano Pompili, Marika Ricchi, Enzo Silvi, Francesco Simonazzi, Corrado Tagliati e Daniele Vezzani, collocate in un allestimento armonioso ed equilibrato, rispettando le diverse tecniche e stili, dal figuratio all’informale all’astratto, dei vari artisti.

I visitatori troveranno infatti opere di pittura, scultura e disegno, in un progetto espositivo organizzato dall’associazione AM.A.RE, Amici dell’arte per Reggio, e promosso dal vulcanico presidente Achille Corradini, che ha raccolto la disponibilità di 16 affermati artisti reggiani per una mostra con finalità benefiche a sostegno della cooperativa sociale Hésed.

L’intento ha trovato corrispondenza nella visione della Fondazione Palazzo Magnani. Le opere sono in vendita e il ricavato sarà interamente devoluto a Hésed, realtà che promuove l’accoglienza e la qualificazione umana di persone in condizioni di diverso disagio psichico e sociale. Orari: Epifania, sabato e domenica, 10-12 e 15-18.30.

Lara Maria Ferrari