Ultrà del Cesena sfasciano un treno

Ancora episodi di inciviltà su un treno regionale e in stazione da parte dei tifosi di una squadra di calcio, stavolta quelli del Cesena. "Dopo l’episodio del 1° febbraio, che aveva visto protagonisti i supporter del Mantova, domenica 9 una situazione simile si è verificata ancora una volta su un nuovo treno Rock di Trenitalia Tper diretto a Reggio, nella stazione di Bologna Centrale", fa sapere Ferrovie dello Stato.

Il treno, un Rimini-Piacenza partito da Cesena alle 11.08, ha subito uno stop di circa 20 minuti a Bologna. "Una parte dei circa 400 tifosi a bordo è infatti scesa dal treno per poi lanciare fumogeni, petardi e sassi danneggiando un treno in sosta, cartelli e distributori automatici. Solo l’intervento degli agenti della Polfer e del personale di Fs Security - quest’ultimo presente anche a bordo - ha evitato ulteriori ripercussioni e consentito la ripartenza del treno".

All’arrivo a Reggio i tifosi sono scesi "lasciando dietro di sé rifiuti, bottiglie e lattine di birra vuote sui sedili, nei corridoi, nei vani portabagagli, pavimenti imbrattati, toilette intasate e lavandini utilizzati come wc". Un ultrà granata, come si ricorderà, ha mandato in frantumi il vetro di un pullman dei tifosi romagnoli.