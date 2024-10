Ultramaratona di Brugg. Tallarita primo nella 24 ore

Antonio Tallarita non finisce di stupire: a Brugg, in Svizzera, ha corso un’altra delle sue lunghe gare, la 24 ore, ed è giunto quarto assoluto e primo della sua categoria over 60, percorrendo km 195 e 370 metri. "Sì – dice l’ingegnere di origini siciliane ma a Reggio da tanti anni – ora posso dire di aver chiuso un cerchio. In pratica per la mia categoria sono terzo nel mondo sulla 12 ore (km 111 a Verona) e primo nella 48 ore con 321 chilometri percorsi a Cinisello Balsamo. Con questa gara sulle 24 ore, detengo un primato stagionale mondiale, quello della somma delle tre distanze percorse in queste ultramaratone. Certo, non posso contrastare i trentenni o i quarantenni, ma per la mia categoria sono primo al mondo".

Tallarita, oggi tesserato per l’Atletica Licata, era entrato nel guinness dei primati quando nel 2011 alla pista Cimurri (e nella foto in Svizzera ha voluto onorare la "vecchia" Equipe con tanto di maglietta) corse 1000 chilometri in 10 giorni. "Corro perché mi rilasso – chiude Tallarita - sto bene con me stesso ed è praticamente l’unico momento del giorno, circa due ore lungo gli argini del Crostolo, che mi dedico interamente". Per un atleta non giovanissimo e su distanze estreme, ecco invece tre risultati che arrivano da Arco e che riguardano i campionati italiani Csi di corsa su strada. E’ mancata la ciliegina, ma ci sono tre podi per atleti reggiani: Gaia Bolondi della Sampolese è giunta seconda nella categoria esordienti; sempre tra gli esordienti, terzo posto di Mikel Ogbodo dell’Atletica Castelnovo Monti.

Tra le cadette, infine, bronzo per Thi Van Claire Diarra della Sampolese. Morlini. Successo della runner di Atletica Reggio nella Virgilio Ten Miles, gara su strada di km 16 chiusa in 1h.05’56’’.

