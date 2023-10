Ultras granata salvati dal Daspo per pochi metri

Un errore geografico e una manciata di metri salvano i tifosi della Reggiana autori della scritta offensiva (ancora visibile sul ponte sull’Enza) al confine tra San Polo e Traversetolo. La curiosa notizia – riportata ieri da Reggionline – riguarda l’imbrattamento con una bomboletta spray contro il Parma, realizzata in occasione del derby del 2 settembre scorso al Tardini. Gli ultras in viaggio verso la città ducale hanno pensato di ‘firmare’ l’asfalto con un epiteto ingiurioso nei confronti dei rivali.

Due carabinieri impegnati nel servizio d’ordine però hanno colto sul fatto gli autori, li hanno identificati e poi denunciati. Così, il questore di Parma Maurizio Di Domenico ha emesso un Daspo nei confronti dei tifosi, indicando che il fatto sarebbe successo in terra parmigiana. In realtà però il luogo dell’accaduto è San Polo, perché la scritta è ancora nel territorio di Reggio. Inoltre il Comune di Parma – come indicato nel provvedimento – non c’entra proprio nulla; casomai, avrebbero dovuto scrivere Traversetolo, appena al di là del fiume Enza se la scritta fosse stata davvero realizzata in terra ducale.

Un pasticcio che ha portato così i tifosi della Reggiana a fare ricorso, sollevando l’incompetenza territoriale. Appello accolto, Daspo revocato e caso archiviato... Se il match sul campo fra Reggiana e Parma era terminato 0-0, il derby a carte bollate tra tifosi reggiani e questura di Parma finisce con la vittoria dei granata. Per un autogol dei padroni di casa, si potrebbe scrivere qualora fosse una cronaca di una partita...