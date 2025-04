Ultras rivali per una volta uniti: “Aiuteremo la piccola Regina”

Reggio Emilia, 6 aprile 2025 – La salute di una bimba fa mettere da parte campanilismi e vecchie ruggini tra tifosi. Prima solo il terremoto e l’alluvione ci erano riusciti. Stavolta ci è riuscita la piccola Regina Piredda, una bimba di nemmeno 4 anni di Reggio Emilia. Nata con una malformazione congenita ossea alla gamba e al piede destro, la piccola si sta sottoponendo ad un percorso di cura che la vedrà affrontare diversi interventi chirurgici innovativi all’estero, molto costosi. Motivo per cui la famiglia ha avviato una raccolta fondi per sostenere le ingenti spese mediche previste, primo fra tutti un intervento a Varsavia, in Polonia. La patologia di cui soffre si chiama emimelia tibiale, ed è estremamente rara, colpisce un bambino su un milione.

I due gruppi reggiani di tifo organizzato - Vandelli e Teste Quadre - si sono mobilitati, dando vita ad una cena a cui hanno preso parte oltre 400 persone, oltre ai vertici della Reggiana Calcio e hanno raccolto più di 11mila euro. Dalla vicina provincia di Modena hanno risposto presente anche i sostenitori canarini dell’Armata Gialloblù, storici rivali dei tifosi della Reggiana, che hanno raccolto la sfida, stavolta benefica, raggiungendo 9 mila euro da destinare alle cure.

La mamma Alessandra Lolli, che la segue insieme al papà Alessandro e alla sorella maggiore Margot, di sette anni, spiega: “In Italia questa patologia porta all’amputazione dell’arto e così siamo stati costretti a rivolgerci all’estero, con tutti i costi che questo comporta. Ma non ci arrendiamo e ringraziamo di cuore tutti coloro che ci stanno aiutando. Ora pensiamo a Regina, ma poi vorremmo contribuire alla formazione di personale medico in Italia su questo tema, affinché altri bambini e famiglie possano vivere questa esperienza senza dove andare in altri stati”.

Le iniziative provenienti dal mondo dello sport non si fermano qua, la Reggiana Calcio ha in cantiere un’altra idea: domani sui canali social ufficiali della squadra verrà attivata un’asta benefica con le maglie del capitano Paolo Rozzio e del portiere Francesco Bardi. Anche la musica non si è fatta attendere: per Regina si sono esibiti i Nomadi.

La bambina ora si muove grazie all’ausilio di un tutore, venerdì sera, ha fatto il suo ingresso in campo allo stadio “Mapei-Città del Tricolore” di Reggio Emilia insieme ai giocatori prima del match Reggiana-Cremonese e ha vissuto una grande emozione. Chi volesse, può fare una donazione tramite l’IBAN:

IT09I0503412806000000010045.