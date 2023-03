"Umanità e dedizione coi pazienti In campo negli hub e nei camper"

A premiarla è stata l’assessora all’educazione Raffaella Curioni: "Credo che la femminilità non sia nè un vincolo nè un privilegio, ma che possiamo tutte insieme collaborare per rendere la società più giusta e consapevole.

Patrizia Leoni si merita il premio ’Reggiane per esempio’ per aver mostrato grande umanità e dedizione non solo nella gestione di pazienti e contagiati ma anche nell’organizzazione degli hub vaccinali" ha detto l’assessore. Leoni è infermiera del Dipartimento emergenza urgenza dell’Ausl di Reggio e ha gestito in prima persona le complessità della vaccinazione di massa contro il Covid-19. Si è occupata di tutto, compresi i cosiddetti ’camper’ vaccinali.