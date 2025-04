"Umanità e vita di preghiera, un dono per il mondo intero"

Il Vescovo della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, monsignor Giacomo Morandi è legato a doppia mandata nel suo ministero episcopale a Papa Francesco. Fu proprio Bergoglio a ordinare arcivescovo, monsignor Morandi, il 18 luglio 2017 nominandolo titolare di Cerveteri, ricevendo il 30 settembre successivo l’ordinazione episcopale, nella cattedrale di Modena, dall’arcivescovo Angelo De Donatis. Nella stessa occasione, monsignor Morandi fu nominato segretario per la Congregazione per la dottrina della fede, dopo aver ricevuto l’incarico di sottosegretario il 27 ottobre 2015 sempre da Papa Francesco. Infine, 10 gennaio 2022 lo stesso Papa lo ha nominato vescovo, con il titolo personale di arcivescovo, di Reggio Emilia-Guastalla, prendendo poi possesso canonico della nostra diocesi dopo un paio di mesi.

"In questo momento – commenta monsignor Giacomo Morandi la notizia della morte di Papa Francesco – sono tanti i ricordi che affollano il mio cuore nei sei anni in cui sono stato suo stretto collaboratore al Dicastero della Dottrina della Fede. Ho potuto cogliere nelle sue parole e in questi incontri la sua passione per l’annuncio del Vangelo, la sua predilezione per i poveri e il suo desiderio che la Chiesa di Cristo fosse sempre più fedele al mandato che il suo Signore gli aveva conferito. La sua vita di preghiera e la sua umanità sono state un dono prezioso per la Chiesa e per il mondo intero. Lo affidiamo nella preghiera al Signore, Buon Pastore, perché possa sperimentare la gioia di chi ha speso la sua vita per il Vangelo e per il popolo di Dio".

Ieri sera i fedeli reggiani hanno gremito la Cattedrale di Santa Maria Assunta; alle 21 l’Arcivescovo Giacomo Morandi ha guidato la preghiera del santo Rosario in suffragio di Papa Francesco.

