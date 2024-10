’Umano poco Umano’, la personale. Le opere Andrea Riccò sulla guerra

‘Umano poco Umano’ è il titolo della personale di Andrea Riccò (Reggio, 1975) in corso al Castello di Montechiarugolo fino a domenica, nell’ambito della rassegna ‘Le forme di Sophia’, che nasce da una riflessione dell’artista sulle reazioni umane (o disumane) e sugli eventi che stanno sconvolgendo il mondo. Opere e installazioni costringono il visitatore a scandagliare la propria coscienza. "Più della guerra mi spaventa la nostra capacità di liquidare decine, centinaia e migliaia di morti in pochi secondi prima di essere distratti da altro": in queste parole di Gino Strada si racchiude il senso più profondo di ‘Umano poco umano’. Mutuando il titolo dall’opera di Nietzsche ‘Umano, troppo umano’, la sfida è celebrare bellezza attraverso opere che la occultano. Vi è poi una importante installazione che raccoglie quasi 2.000 peluche raccolti dalle scuole d’infanzia, materne e elementari della comunità montana, a testimonianza dei bambini che stanno perdendo la vita nei conflitti in Ucraina e Palestina. Questi orsacchiotti orfani dei loro bambini, danno una dimensione fisica ai numeri intollerabili che ci vengono trasmessi nei tg. La mostra è patrocinata da Emergency e le offerte saranno interamente devolute a un progetto di Emergency a Gaza. Domenica, 10.30-12.30 e 15.30-17.30 (visita accompagnata).

Lara Maria Ferrari