"Umberto Borghi sarà di ispirazione per le generazioni future . Lascia un’eredità di conoscenza, impegno civico e altruismo"

Si svolgono oggi, partendo alle 14 dall’ospedale di Correggio per la basilica di San Quirino, i funerali del dottor Umberto Borghi, deceduto l’altro pomeriggio (come anticipato ieri dal Carlino) al San Sebastiano. Lascia le sorelle Letizia e suor Marta, nipoti e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si concludono con la tumulazione al cimitero di Correggio.

Borghi, 94 anni compiuti lunedì, era stato attivo nella scuola, nel mondo della cultura, del sociale, della storia locale. Insegnante in Appennino, a Reggio, poi a Correggio, a Mandrio e Mandriolo, per poi diventare direttore didattico. Aveva lavorato anche a San Martino in Rio, dove era stato pure consigliere comunale. Giornalista pubblicista, era tra i fondatori della banda di Prato e della Pro loco correggese. Nel 2020, per il 90° compleanno, aveva annunciato la donazione, per testamento, della casa di famiglia di via Carletti, alla Fondazione Cuore Domani.

L’amministrazione comunale di Correggio ha espresso cordoglio: "Nel 2013 era stato insignito del titolo di cittadino benemerito. La sua scomparsa lascia un’eredità di conoscenza, impegno civico e altruismo che continuerà a ispirare le generazioni future".

Aggiunge il consigliere comunale e suo ex studente, Gianluca Nicolini: "Democristiano di ferro, amante dell’Italia e delle istituzioni repubblicane, fece dedicare il circolo didattico di Correggio al carabiniere martire Salvo D’acquisto. Encomiabile la cura nella redazione delle pagine di cronaca recente della strenna Correggio Produce".

Lo ricorda anche l’onorevole Ilenia Malavasi: "La prematura scomparsa della figlia Marcella e la perdita della moglie non hanno scalfito la sua generosità e la sua voglia di donare agli altri le sue conoscenze e le sue possibilità".

a. le.