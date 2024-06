Umberto e Giovanna: insieme da 60 anni

Umberto Vasirani e Giovanna Dallari si sposarono il 9 maggio del 1964 sulle montagne di Cavola di Toano. Domenica 30 giugno festeggeranno con gioia e orgoglio le Nozze di Diamante per sessanta anni di vita coniugale trascorsa, attorniati da parenti e amici. Si ritroveranno in una trentina per l’occasione delle Nozze all’agriturismo “Orto della Carmen“ a Fellegara. La coppia, oggi ancora molto arzilla e in salute, mette assieme centosettanta anni, novanta Umberto, dieci anni in meno la signora Giovanna. Umberto ha lavorato come autista a Milano, poi rientrato in zona è stato in ceramica facendo l’operaio, lo stesso per la sposa Giovanna. Anche lei in periodi d’altri tempi ha lavorato a Milano, come guardarobiera.

Umberto e Giovanna ricordano con piacere l’esperienza passata assieme, quando furono al servizio a Parma al Castello dei Visconti, da Allegra Agnelli, sorella del famoso Gianni Agnelli. Ora, forti della loro salute si dilettano facendo Umberto il giardiniere e Giovanna con la passione tra i fornelli, e per annoiarsi la lavandaia per tanti nipoti, tra questi, tre gemelli. La coppia, originaria di Toano, abita nella frazione di Chiozza in via Cattani.

gi. fi.