Umberto Orsini in scena all’Asioli

Stasera alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio va in scena "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon, con Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale, Emanuela Saccardi. Due anziani attori di varietà, che hanno lavorato insieme tutta la vita per poi separarsi a causa di incomprensioni, sono invitati a riunirsi per un’unica serata, in occasione di una trasmissione televisiva dedicata alla storia del glorioso varietà americano.

Gli antichi contrasti non tardano a ricomparire, dando luogo a un meccanismo teatrale di geniale comicità e profonda malinconia. In questo omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole, deliziose manie e tragiche miserie, li affianca la regia di Massimo Popolizio, che con loro ha condiviso tante esperienze, tra le più intense e significative del teatro italiano.