Umberto Venturi morto, addio al principe dell’urbanistica di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 4 febbraio 2025 – C’è stato un tempo in cui, in tema di urbanistica nulla si sarebbe mosso a Reggio senza prima avere ascoltato il suo parere, spesso dirimente. Anni in cui la nostra città coltivava visioni e pareva puntare all’eccellenza provando ad uscire dall’atavico provincialismo che la contraddistingue.

Ricordo di Umberto Venturi

Gli anni di Umberto Venturi, autore del Piano Regolatore dei primi anni ’80, apprezzato in modo trasversale. Il noto professionista è morto lunedì a Villa Verde, dove era ricoverato per la malattia che da tempo lo affliggeva.

Contributi e visione urbanistica

Venturi, scomparso alla soglia degli 80 anni, aveva iniziato il suo rapporto con l’Amministrazione cittadina quale responsabile del settore urbanistico dell’intero comprensorio. Esperienza che lo aveva poi portato, sindaco Ugo Benassi, alla guida dell'Assessorato. Durante la sua gestione arrivò il citato Prg, da taluni definito "consociativo”, ma che lo stesso ingegnere preferiva considerare, come disse in un’intervista al Carlino del 2012, “sottostante a un governo pubblico del territorio, a un controllo” prima, erano sempre parole sue, “della liberalizzazione selvaggia”.

Quella che, nei decenni successivi, portò a lottizzazioni fallimentari, quale quella del Parco Ottavi. Gli interventi del Prg a firma Venturi riguardarono in modo particolare il centro storico, il cui progetto venne approvato anche da una sua avversaria politica (consigliere indipendente della Democrazia Cristiana in quel periodo) ma per la quale, ricambiato, nutriva profonda stima: l’architetto Maria Cristina Costa, che così lo ricorda: "Era una persona molto intelligente, intellettualmente generosa, una personalità affascinante. Non gliene facevo passare una e nel merito lo attaccavo duramente, ma sempre ad occhi bassi, perché in fondo mi dispiaceva. Venturi era un costruttore di vita, prima che di urbanistica, non portava mai rancore. Finchè è stato un uomo potente - prosegue - veniva trattato come un principe, tutti erano deferenti e ossequiosi con lui, nonostante avesse avversari interni all’amministrazione ed esterni, che però a lui si inchinavano”.

Influenza e valori personali

Un’influenza sull’economia reggiana che non metteva in discussione i riferimenti valoriali del professionista che amava ricordare: "Se mi arrivassero regali di Natale li rimanderei indietro, gli auguri però li accetto volentieri”.

Venturi si dimise nel 1987 perché, dichiarò sempre nell’intervista al nostro giornale, "si è passati al liberismo spinto, rampante, la competizione economica sul territorio era senza tutela”. Non a caso l’architetto Costa, nella sua testimonianza, ricorda anche questo fatto: “E’ stato messo da parte, emarginato, ma Reggio ci ha perso, e tanto. Il suo Prg è stato il migliore di tutti, lasciamo perdere quelli successivi”.

Negli anni i rapporti di stima e amicizia tra Venturi e la Costa sono rimasti immutati, così come quelli col geometra reggiano Tiziano Tartaglia: "Umberto era mio amico, soprattutto di viaggi e splendide chiacchierate su visioni di bellezza complessiva di una città o di un ambiente. Era una persona di cultura eccezionale, prestata all’edilizia. Conoscenze che aveva messo certamente a frutto anche nel lavoro: il suo Prg aveva una visione che non demoliva l’essenza della città, quelli venuti dopo sono stati difensivi e regressivi”.

Tartaglia ricorda poi gli ultimi incontri con Venturi "a Montecavolo (dove l’ex Assessore abitava, ndr) negli ultimi tempi l’avevo visto davvero sofferente”. Venturi lascia la moglie Marcella e i figli Valentina e Marcello. La camera ardente domattina presso la Croce Verde. Le esequie funebri si terranno il 5 febbraio nella chiesa di Montecavolo, alle 16.30.