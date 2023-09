Umbria Ensemble all’Eremo della Pietra . Tanti brani con molti aspetti legati alla natura

Stasera alle 21 all’Eremo della Pietra di Bismantova, a Castelnovo Monti, è in programma un nuovo appuntamento della rassegna "Non Festival. L’uomo che cammina", con il concerto dell’Umbria Ensemble, una formazione musicale composta da Maria Cecilia Berioli al violoncello, Luca Ranieri alla viola, Letizia Spaggiari al flauto, accompagnati dalle letture di Pierluigi Tedeschi. In repertorio brani come El Gorriòn Universal di Vìctor Garbajo, il duo per viola e flauto di Franz Hoffmeister, La follia di Arcangelo Corelli e il Trio di Simoni Dall Croubelis. Si tratta di autori particolari, di brani poco eseguiti ma con molti aspetti legati ai temi naturalistici che, alternati ai testi di Bobìn, puntano a creare una serata interessante. Questa iniziativa si colloca all’interno di una nuova collaborazione attivata lo scorso giugno a Colfiorito, quando lo stesso programma è stato proposto al festival umbro "Suoni di Boschi e d’Abbazie", col sostegno del Ministero della Cultura, che potrà avere sviluppi anche nell’Appennino reggiano. L’Umbria Ensemble è formato da solisti e cameristi di fama, che vantano esperienze e riconoscimenti in ambiti linguistici classici e innovativi.