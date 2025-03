Umilia e picchia la compagna. Uomo condannato a due anni

Iniziò nel 2003 come una grande storia d’amore. Poi in casa esplose la conflittualità, acuita anche dal fatto che l’uomo, dal 2009, ebbe difficoltà economiche per un’estorsione da lui subita e che confluì anche nel processo di ‘ndrangheta ‘Aemilia’. Lei lo denunciò per maltrattamenti durati per dodici anni, dal 2010 al marzo 2022: un reato per il quale il giudice Luigi Tirone lo ha riconosciuto responsabile all’esito del processo di primo grado e martedì lo ha condannato a 2 anni con le attenuanti generiche e senza pena sospesa e al risarcimento in sede civile. Il pubblico ministero aveva chiesto 3 anni e 3 mesi. La donna si è costituita parte civile affidandosi agli avvocati Giovanni Tarquini e Cecilia Turazza. Secondo la ricostruzione accusatoria, lui avrebbe iniziato ad aggredirla verbalmente. Dal 2019 si sarebbero susseguiti minacce di morte e frasi umilianti. Come ‘Tu sei una nullità, senza di me non vali niente’, oppure ‘Il tuo dolore diventerà la mia missione’. Avrebbe ventilato di usare la violenza fino alle estreme conseguenze: ‘Fosse l’ultima cosa che faccio ti ammazzo con le mie mani’ e ’Ti pianto un coltello in mezzo alla fronte’.

All’inizio la donna, affetta da problemi di salute, non avrebbe fatto nulla per opporsi sperando che il compagno cambiasse. Poi, nel 2009, lui cadde in una spirale di problemi economici. E avrebbe iniziato a usare verso di lei violenza fisica, che si sarebbe concretizzata nel tentativo di calci sul volto, ripetuti schiaffi, strattoni e spintoni contro i muri dell’abitazione, nonché nel lancio di oggetti e nell’averle danneggiato il cellulare nel marzo 2020. Nel 2019 la coppia entrò definitivamente in crisi. Secondo la versione della donna, raccontata nel dibattimento, lui avrebbe più volte usato il water chiedendo a lei di scaricare l’acqua solo per umiliarla. L’avrebbe anche presa per i capelli sbattendole la faccia contro l’armadio; sarebbe salito sul divano dandole pugni in testa e le avrebbe lanciato scatole da scarpe nel mento. Da quel momento per tutelarsi lei iniziò a registrare il compagno: "Mentre viveva quel calvario, la nostra assistita è riuscita a raccogliere materiale probatorio evidente a supporto delle proprie ragioni che è stato depositato", racconta l’avvocato Turazza.

Nel marzo 2020 l’uomo si sarebbe accorto che lei lo stava registrando e le avrebbe spaccato il telefono. La madre e le amiche avrebbero chiamato la donna senza esito e poi il compagno, che avrebbe ammesso con loro l’episodio e anche le botte. In pieno lockdown la mamma andò in bici nella loro casa, ritrovando la figlia piena di lividi: lei prima disse di essere inciampata, poi che subiva violenze dal compagno. Che alla madre avrebbe detto: "Se va via, io brucio la casa". Poi la donna si rivolse all’associazione ‘Nondasola’ e dopo due mesi sporse querela. L’imputato ha riferito che la donna lo provocava e aveva un debito con lui, in quanto gli doveva soldi per la casa. Per la donna non c’era alcun debito e l’abitazione era intestata a lei. L’avvocato difensore aveva chiesto l’assoluzione con formula piena: "Leggeremo le motivazioni, poi faremo appello. Per noi, l’istruttoria ha sconfessato la credibilità della donna".

Alessandra Codeluppi